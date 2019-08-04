Ortalık karıştı... Galatasaray'dan Fenerbahçe şikayeti! TFF... Son dakika haberleri
Galatasaray yönetim kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın, "Vedat Muriç'in satışından alacağımız bedel periyodik olarak 3-4 ay içinde ödenecek. Fenerbahçe´den aldığımız sporcuları biliyorsunuz. Bir de sponsorluk sözü verdiler. Bu sponsorluğu satışın içinde mi yoksa dışında mı düşünüyoruz bilmiyorum ama bir söz aldık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan" sözlerine tepki gösterdi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yaptığı açıklamaya Galatasaray cephesinden tepki geldi.
Galatasaray yönetim kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, bu açıklamanın ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. Özüdoğru, "Ligde var olan mücadele eden iki takımın birinin Başkanına ait şirketler diğerine sponsor olamaz olmamalı. Eminim TFF gereğini yapacaktır" dedi.
Özüdoğru, konuyla ilgili olarak şunları da ekledi: "NEF ; Galatasaray Bşk,Yk üyesi ,Ligde başka bir takımın Bşk,Yk üyesi şirketi vs değil. Sponsorluk üstlenmiş başarılı bir şirket. Sorun bir kulübün başkanının şirketi ya da şirketlerinin ,aynı ligde yer alan rakip bir kulübe sponsor olması...Gerçekse..Böyle bir şey kabul edilemez!"
- 04.08.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
Ortalık karıştı... Galatasaray'dan Fenerbahçe şikayeti! TFF... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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