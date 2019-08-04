Ortalık karıştı... Galatasaray'dan Fenerbahçe şikayeti! TFF... Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Ortalık karıştı... Galatasaray'dan Fenerbahçe şikayeti! TFF... Son dakika haberleri

Ortalık karıştı... Galatasaray'dan şikayeti! ... Son dakika haberleri

Ortalık karıştı... Galatasaray'dan Fenerbahçe şikayeti! TFF... Son dakika haberleri

Galatasaray yönetim kurulu üyesi , Başkanı 'ın, "'in satışından alacağımız bedel periyodik olarak 3-4 ay içinde ödenecek. ´den aldığımız sporcuları biliyorsunuz. Bir de sponsorluk sözü verdiler. Bu sponsorluğu satışın içinde mi yoksa dışında mı düşünüyoruz bilmiyorum ama bir söz aldık Fenerbahçe Başkanı 'tan" sözlerine tepki gösterdi.

Başkanı 'ın 'in 'ye transferiyle ilgili yaptığı açıklamaya Galatasaray cephesinden tepki geldi.

Galatasaray yönetim kurulu üyesi , bu açıklamanın ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. Özüdoğru, "Ligde var olan mücadele eden iki takımın birinin Başkanına ait şirketler diğerine sponsor olamaz olmamalı. Eminim gereğini yapacaktır" dedi.

Özüdoğru, konuyla ilgili olarak şunları da ekledi: "NEF ; Galatasaray Bşk,Yk üyesi ,Ligde başka bir takımın Bşk,Yk üyesi şirketi vs değil. Sponsorluk üstlenmiş başarılı bir şirket. Sorun bir kulübün başkanının şirketi ya da şirketlerinin ,aynı ligde yer alan rakip bir kulübe sponsor olması...Gerçekse..Böyle bir şey kabul edilemez!"

  1. 04.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ortalık karıştı... Galatasaray'dan Fenerbahçe şikayeti! TFF... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN