Ortalık karıştı... Galatasaray'dan Fenerbahçe şikayeti! TFF... Son dakika haberleri

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yaptığı açıklamaya Galatasaray cephesinden tepki geldi.

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, bu açıklamanın ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. Özüdoğru, "Ligde var olan mücadele eden iki takımın birinin Başkanına ait şirketler diğerine sponsor olamaz olmamalı. Eminim TFF gereğini yapacaktır" dedi.

Özüdoğru, konuyla ilgili olarak şunları da ekledi: "NEF ; Galatasaray Bşk,Yk üyesi ,Ligde başka bir takımın Bşk,Yk üyesi şirketi vs değil. Sponsorluk üstlenmiş başarılı bir şirket. Sorun bir kulübün başkanının şirketi ya da şirketlerinin ,aynı ligde yer alan rakip bir kulübe sponsor olması...Gerçekse..Böyle bir şey kabul edilemez!"