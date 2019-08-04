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04 Ağustos 2019, Pazar
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'ya pres!

Monaco'ya pres!

Galatasaraylı yöneticiler ve menajer , son anda bonservis talebinde bulunan Fransızları ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği 'nun kulübü bonservis talebinde ısrar ediyor. Kolombiyalı futbolcunun maaş yükünden kurtulmak istemesine rağmen sarı-kırmızılı kulübün yoğun ilgisinden yararlanmaya çalışan Monaco, bir yıl anlaşması kalan yıldız için 4 milyon euro ücret talep etti. Ancak Radamel Falcao'nun maliyetinin yüksek olması nedeniyle bonservis ödemeye yanaşmıyor.

İMZALAR ÇOK YAKIN
Monaco Başkan Yardımcısı Petrov yaptığı açıklamada, "Falcao bizim kaptanımız. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli" demişti. Sarı-kırmızılı ekip, menajerler aracılığıyla bonservis problemini çözmeye çalışırken iki kulübün ortak bir noktada buluşması bekleniyor. Öte yandan transferi yakından takip eden gazeteci Palmieri, Galatasaray'ın Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğunu yazdı

MUSLERA DEVREDE
Kolombiyalı oyuncunun iknası için Mondragon'dan sonra da bizzat devreye girdiği öğrenildi. Nando'nun, Kolombiyalı golcüyü aradığı ve Galatasaray'ı anlattığı, eşinin de Falcao'nun eşini arayarak hakkında bilgi verdiği ortaya çıktı. Bu görüşmeden sonra Falcao'nun İnstagram'da Muslera'yı takibe aldığı ifade edildi.

  1. 4.8.2019
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