Monaco'ya pres!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Radamel Falcao'nun kulübü Monaco bonservis talebinde ısrar ediyor. Kolombiyalı futbolcunun maaş yükünden kurtulmak istemesine rağmen sarı-kırmızılı kulübün yoğun ilgisinden yararlanmaya çalışan Monaco, bir yıl anlaşması kalan yıldız için 4 milyon euro ücret talep etti. Ancak Radamel Falcao'nun maliyetinin yüksek olması nedeniyle bonservis ödemeye yanaşmıyor.



İMZALAR ÇOK YAKIN

Monaco Başkan Yardımcısı Petrov yaptığı açıklamada, "Falcao bizim kaptanımız. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli" demişti. Sarı-kırmızılı ekip, menajerler aracılığıyla bonservis problemini çözmeye çalışırken iki kulübün ortak bir noktada buluşması bekleniyor. Öte yandan transferi yakından takip eden gazeteci Palmieri, Galatasaray'ın Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğunu yazdı



MUSLERA DEVREDE

Kolombiyalı oyuncunun iknası için Mondragon'dan sonra Fernando Muslera da bizzat devreye girdiği öğrenildi. Nando'nun, Kolombiyalı golcüyü aradığı ve Galatasaray'ı anlattığı, eşinin de Falcao'nun eşini arayarak İstanbul hakkında bilgi verdiği ortaya çıktı. Bu görüşmeden sonra Falcao'nun İnstagram'da Muslera'yı takibe aldığı ifade edildi.