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04 Ağustos 2019, Pazar
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'dan sevindiren haber!

Ljubomir Fejsa'dan sevindiren haber!

ve 'nin de gündeminde olan 'dan sevindiren bir haber geldi. 'nda oynanacak - karşılaşması öncesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.

'nda oynanacak - karşılaşması öncesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.

ve 'ın transferi için girişimde olduğu bilinen Benfica kaptanı 'nın ilk 18'de yer almadığı bildirildi.

ZIVKOVIC DE YOK
Fejsa'nın yanısıra yıldız oyuncu Andrija Zivkovic'in de kadroda yer almaması "Acaba mi olacaklar?" sorusunu işaret etti.

  1. 04.08.2019
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