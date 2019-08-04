Ljubomir Fejsa'dan sevindiren haber!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Ljubomir Fejsa'dan sevindiren bir haber geldi. Portekiz Süper Kupası'nda oynanacak Benfica - Sporting Lizbon karşılaşması öncesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Portekiz Süper Kupası'nda oynanacak Benfica - Sporting Lizbon karşılaşması öncesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için girişimde olduğu bilinen Benfica kaptanı Ljubomir Fejsa'nın ilk 18'de yer almadığı bildirildi.
ZIVKOVIC DE YOK
Fejsa'nın yanısıra yıldız oyuncu Andrija Zivkovic'in de kadroda yer almaması "Acaba transfer mi olacaklar?" sorusunu işaret etti.
- 04.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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