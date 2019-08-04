Ljubomir Fejsa'dan sevindiren haber!

Portekiz Süper Kupası'nda oynanacak Benfica - Sporting Lizbon karşılaşması öncesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için girişimde olduğu bilinen Benfica kaptanı Ljubomir Fejsa'nın ilk 18'de yer almadığı bildirildi.

ZIVKOVIC DE YOK

Fejsa'nın yanısıra yıldız oyuncu Andrija Zivkovic'in de kadroda yer almaması "Acaba transfer mi olacaklar?" sorusunu işaret etti.