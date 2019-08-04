‘Her zaman G.Saraylıyım’
Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, sarıkırmızılı takımın her zaman taraftarı olduğunu söyledi.
Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, sarıkırmızılı takımın her zaman taraftarı olduğunu söyledi. Hırvat teknik adam, "Galatasaray iyi bir takım ama bu sezon sonunda nasıl olacağını bilmiyorum. Ancak ben her zaman Galatasaray taraftarıyım" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE İNANILMAZ'
Tudor ayrıca Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Türkiye'de güzel zaman geçirdiğini anlatan 41 yaşındaki teknik adam, "Türkiye'de çok eğleniyorum. Sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de her yerde çok kolay iyi vakit geçirebilirsiniz. İnanılmaz bir yer" şeklinde konuştu.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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