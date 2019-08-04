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04 Ağustos 2019, Pazar
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‘Her zaman G.Saraylıyım’

‘Her zaman G.Saraylıyım’

'ın eski hocası , sarıkırmızılı takımın her zaman taraftarı olduğunu söyledi.

'ın eski hocası , sarıkırmızılı takımın her zaman taraftarı olduğunu söyledi. Hırvat teknik adam, "Galatasaray iyi bir takım ama bu sezon sonunda nasıl olacağını bilmiyorum. Ancak ben her zaman Galatasaray taraftarıyım" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İNANILMAZ'
Tudor ayrıca Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Türkiye'de güzel zaman geçirdiğini anlatan 41 yaşındaki teknik adam, "Türkiye'de çok eğleniyorum. Sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de her yerde çok kolay iyi vakit geçirebilirsiniz. İnanılmaz bir yer" şeklinde konuştu.

  1. 4.8.2019
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