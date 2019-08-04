Hayatımın dönüm noktası
Brezilyalı stoper, “Galatasaray’a gelmek, kariyerimde inanılmaz büyük bir adımdı. Bu adımı da hocam sayesinde attım” dedi ve ekledi: Mücadeleye devam edeceğim.
TERİM GÜVEN VERİYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in kendisine güvendiğini aktaran Marcao, "Gelişmeye ve her gün öğrenmeye devam ediyorum. Daha çok çalışıyorum. Burada en büyük teşekkürü hocama etmeliyim. Bana güvendi, izledi ve Galatasaray'a getirdi. Galatasaray'a gelmek, kariyerimde inanılmaz büyük bir adımdı. Bu adımı da hocam sayesinde attım. Bir futbolcu için hocasının ona güvenmesi, hata yapsa bile kendisini desteklemesi çok önemli. Fatih hocamız tüm takıma verdiği güvenle çok daha iyi işler yapmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
ZOR BİR SEZON OLACAK
İlk sezonunda hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadığını aktaran 23 yaşındaki stoper, "Geldiğim ilk sezonda 2 kupa almak benim için büyük başarıydı. Yeni bir takıma geliyorsunuz ve bir anda oynamaya başlayıp kupa kazanmanız çok önemliydi. Artık bu geçmişte kaldı. Şimdi önümüzde bizi bekleyen çok zor bir sezon var. Güzel bir ortamımız var, iyi ve yoğun çalışmalarla yeni sezona hazırlanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
HAYALİM MİLLİ TAKIM
Sarı-kırmızılı futbolcu, en büyük hayalinin Brezilya Milli Takımı'nda oynamak olduğunu dile getirdi. Marcao, "Her Brezilyalı oyuncunun olduğu gibi benim de en büyük hayalim bir gün milli takım için mücadele etmek, o formayı giymek. Bunun yolu da kulüp takımında başarılı olmak. Galatasaray'da göstereceğim başarılarla umarım bir gün milli takım kapısı benim için açılır" ifadelerini kullandı.
LUYINDAMA İLE UYUMLUYUZ
Marcao, savunmadaki partneri Christian Luyindama ile güzel bir uyum yakaladıklarını aktardı. Geride kalan sezonun ikinci yarısında daha az gol yemelerinin sadece savunma hattına bağlanmaması gerektiğini vurgulayan Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti: "Luyindama ile güzel bir uyumumuz oldu. Sanki çok uzun zamandır beraber oynuyormuşuz gibi bir imaj çizdik. Yeni sezonda da Chris ile birlikte mücadele edeceğim için mutluyum. İyi bir ikiliyiz. Bu da takımın başarısına yansıyacaktır."
BURADAYSA KALİTELİDİR!
Marcao, yeni transferlerden 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor ile ilgili ise "O da benim gibi çok genç bir arkadaşımız. İkimizin de öğreneceği çok şey var. Daha fazla tecrübe edineceğiz. Galatasaray forması giyiyorsa, buraya kadar gelmişse demek ki bir kalitesi var. Hocamız güvendiği ve beğendiği için burada. Ona olan güvenimiz sonsuz. Kaliteli bir futbolcu ve daha iyi olacağını ümit ediyorum" dedi.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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