Fedakar Feghouli
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, 9 Ağustos'a kadar izinli olmasına rağmen TFF Süper Kupa maçında takımını yalnız bırakmamak için tatilini erken kesti ve takımın İstanbul'da yaptığı hazırlıklara katıldı.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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