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04 Ağustos 2019, Pazar
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Fedakar Feghouli

Fedakar Feghouli

'ın Cezayirli yıldızı , 9 Ağustos'a kadar izinli olmasına rağmen maçında takımını yalnız bırakmamak için tatilini erken kesti ve takımın 'da yaptığı hazırlıklara katıldı.

'ın Cezayirli yıldızı , 9 Ağustos'a kadar izinli olmasına rağmen maçında takımını yalnız bırakmamak için tatilini erken kesti ve takımın 'da yaptığı hazırlıklara katıldı. Galatasaray ile iki kupa kazandıktan sonra Cezayir formasıyla 'na katılan Feghouli burada da şampiyonluğa ulaştı. Feghouli gibi Afrika Uluslar Kupası'nda final gören Mbaye Diagne ise tatiline hala devam ediyor.
  1. 4.8.2019
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