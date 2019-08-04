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04 Ağustos 2019, Pazar
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Aslan’ın gurur tablosu

Aslan’ın gurur tablosu

, 1955-2019 arasını kapsayan 'ndeki tüm zamanların en iyi kulüpleri sıralamasını yayınladı.

, 1955-2019 arasını kapsayan 'ndeki tüm zamanların en iyi kulüpleri sıralamasını yayınladı. , birçok dev kulübü geride bırakıp 22. olmayı başardı. , ve 'nın ilk üçte yer aldığı en iyiler listesinde 46, ise 55. sırada yer aldı.
  1. 4.8.2019
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