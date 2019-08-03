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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Yaremchuk da listeye eklendi

Yaremchuk da listeye eklendi

Diagne ve Mitroglou'nu gözden çıkaran , Falcao dışında bir santrfor takviyesi talep etti. Sarı-kırmızılı ekibin, yedek golcü olarak 'da Gent takımında forma giyen 'u gündemine aldığı bildirildi.

Diagne ve Mitroglou'nu gözden çıkaran , Falcao dışında bir santrfor takviyesi talep etti. Sarı-kırmızılı ekibin, yedek golcü olarak 'da Gent takımında forma giyen 'u gündemine aldığı bildirildi. , teknik heyetin de onay verdiği ve temaslarda bulunduğu 23 yaşındaki golcüyü 1 yıllığına kiralayıp hücum hattını daha da sağlamlaştırmayı planlıyor.

KİMDİR?
altyapısında yetişen Yaremchuk, 2017'de 2 milyon euro bonservis bedeliyle Gent'e transfer oldu. Geçen sezon Gent formasıyla tüm kulvarlarda 45 maçta 12 gol attı ve 3 asist yaptı.?

DIAGNE'YE İZİN ÇIKTI
Galatasaray'ın Al Rayyan takımına göndermeye hazırlandığı Mbaye Diagne'nin izni uzatıldı. Golcü futbolcunun, ekibiyle görüşmelerinin devam ettiği, teknik heyetin onayı ile temaslarda bulunması için süre tanındığı ifade edildi. Feghouli'nin de izni 9 Ağustos'a çekilmişti.

MITROGLOU MÜJDESİ
Golcü takviyesi yapmayı planlayan Nantes'in, golcü için harekete geçtiği ve Galatasaray'ın da göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. Mitroglou'nun menajeri Galariotis de teklifler olduğunu doğrularken; "Evet, ilgilenen kulüpler var, önümüzdeki günlerde bu takımlarla ilgili bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

  1. 3.8.2019
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