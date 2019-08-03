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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Konuk Panathinaikos

Sarı-kırmızılılar bugün Aslantepe'de Yunan ekibi 'u ağırlıyor. 21.00'de başlayacak maç 'tan yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar bugün Aslantepe'de Yunan ekibi 'u ağırlıyor. 21.00'de başlayacak maç 'tan yayınlanacak. , taraftarı önünde ilk ciddi hazırlık maçına çıkacak. Cimbom'un son özel maçı ise 11 Ağustos'ta ile 'da olacak.

TEK İDMAN YAPILDI
Cimbom, bugün Panathinakos ile karşılaşacağı için dünü tek idmanla tamamladı. 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana yeni transfer Emre Mor da katıldı. Ayrıca Afrika Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Feghouli'nin izni de bitti. Cezayirli yıldız dün takıma katıldı.

  1. 3.8.2019
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