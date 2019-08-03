Konuk Panathinaikos
Sarı-kırmızılılar bugün Aslantepe'de Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. 21.00'de başlayacak maç Spor Smart'tan yayınlanacak.
Sarı-kırmızılılar bugün Aslantepe'de Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. 21.00'de başlayacak maç Spor Smart'tan yayınlanacak. Galatasaray, taraftarı önünde ilk ciddi hazırlık maçına çıkacak. Cimbom'un son özel maçı ise 11 Ağustos'ta Fiorentina ile İtalya'da olacak.
TEK İDMAN YAPILDI
Cimbom, bugün Panathinakos ile karşılaşacağı için dünü tek idmanla tamamladı. 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana yeni transfer Emre Mor da katıldı. Ayrıca Afrika Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Feghouli'nin izni de bitti. Cezayirli yıldız dün takıma katıldı.
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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