Konuk Panathinaikos

Sarı-kırmızılılar bugün Aslantepe'de Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. 21.00'de başlayacak maç Spor Smart'tan yayınlanacak. Galatasaray, taraftarı önünde ilk ciddi hazırlık maçına çıkacak. Cimbom'un son özel maçı ise 11 Ağustos'ta Fiorentina ile İtalya'da olacak.



TEK İDMAN YAPILDI

Cimbom, bugün Panathinakos ile karşılaşacağı için dünü tek idmanla tamamladı. 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana yeni transfer Emre Mor da katıldı. Ayrıca Afrika Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Feghouli'nin izni de bitti. Cezayirli yıldız dün takıma katıldı.