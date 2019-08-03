Inter ile el sıkıştı
Inter ile yollarını ayıran ve Galatasaray'la da ismi anılan Nainggolan, Cagliari ile anlaştı.
Inter ile yollarını ayıran ve Galatasaray'la da ismi anılan Nainggolan, Cagliari ile anlaştı. İnter'i ziyaret eden Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, "Nainggolan ile anlaştık. Aksi takdirde burada olmazdım" dedi. Nainggolan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile Roma'da forma giydiği dönemde Monchi'nin kendisini Türkiye'ye göndermek istediğini ifade etmişti.
- 3.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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