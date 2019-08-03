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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Inter ile el sıkıştı

Inter ile el sıkıştı

Inter ile yollarını ayıran ve 'la da ismi anılan , ile anlaştı.

Inter ile yollarını ayıran ve 'la da ismi anılan , ile anlaştı. 'i ziyaret eden Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, "Nainggolan ile anlaştık. Aksi takdirde burada olmazdım" dedi. Nainggolan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile Roma'da forma giydiği dönemde Monchi'nin kendisini 'ye göndermek istediğini ifade etmişti.
  1. 3.8.2019
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