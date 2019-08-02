Villa’nın Luyindama ısrarı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Villa’nın Luyindama ısrarı

Villa’nın Luyindama ısrarı

Villa’nın Luyindama ısrarı

Aslan'ın? 'den 5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı için yeni teklif geldi. ekibi, Kongolu stoper için teklifini 12 milyon euro’dan 12 milyon pound’a çıkardı

Aslan'ın 'den 5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı için yeni teklif geldi. Kongolu stoperle ilgilenen İngiliz ekibi 'nın rakam yükselttiği bildirildi. Birmingham Mail gazetesi, Ada ekibinin 12 milyon euro'luk (73 milyon TL) teklifini 12 milyon pound'a (81 milyon TL) çıkardığını duyurdu. Villa'nın hocası 'in transfer için şartların zorlanmasını istediği kaydedildi.

  1. 2.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Villa’nın Luyindama ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN