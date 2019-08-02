Villa’nın Luyindama ısrarı

Aslan'ın Standard Liege'den 5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Christian Luyindama için yeni teklif geldi. Kongolu stoperle ilgilenen İngiliz ekibi Aston Villa'nın rakam yükselttiği bildirildi. Birmingham Mail gazetesi, Ada ekibinin 12 milyon euro'luk (73 milyon TL) teklifini 12 milyon pound'a (81 milyon TL) çıkardığını duyurdu. Villa'nın hocası Dean Smith'in transfer için şartların zorlanmasını istediği kaydedildi.