Villa’nın Luyindama ısrarı
Aslan'ın? Standard Liege'den 5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Christian Luyindama için yeni teklif geldi. Premier Lig ekibi, Kongolu stoper için teklifini 12 milyon euro’dan 12 milyon pound’a çıkardı
Aslan'ın Standard Liege'den 5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Christian Luyindama için yeni teklif geldi. Kongolu stoperle ilgilenen İngiliz ekibi Aston Villa'nın rakam yükselttiği bildirildi. Birmingham Mail gazetesi, Ada ekibinin 12 milyon euro'luk (73 milyon TL) teklifini 12 milyon pound'a (81 milyon TL) çıkardığını duyurdu. Villa'nın hocası Dean Smith'in transfer için şartların zorlanmasını istediği kaydedildi.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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