Samatta için Lille devrede
Galatasaray ile adı anılan Genk'in forveti Mbwana Samatta için Fransız ekibi Lille'in devreye girdiği yazıldı. Fransız basınında yer alan haberlerde, Lille, Leao'yu Milan'a sattıktan sonra golcü arayışına girdi.
Galatasaray ile adı anılan Genk'in forveti Mbwana Samatta için Fransız ekibi Lille'in devreye girdiği yazıldı. Fransız basınında yer alan haberlerde, Lille, Leao'yu Milan'a sattıktan sonra golcü arayışına girdi. Bunun için de 26 yaşındaki golcünün menajeriyle görüşmelere başladığı dile getirildi.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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