Samatta için Lille devrede

Galatasaray ile adı anılan Genk'in forveti Mbwana Samatta için Fransız ekibi Lille'in devreye girdiği yazıldı. Fransız basınında yer alan haberlerde, Lille, Leao'yu Milan'a sattıktan sonra golcü arayışına girdi. Bunun için de 26 yaşındaki golcünün menajeriyle görüşmelere başladığı dile getirildi.