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02 Ağustos 2019, Cuma
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Samatta için devrede

Samatta için Lille devrede

ile adı anılan Genk'in forveti için ekibi 'in devreye girdiği yazıldı. Fransız basınında yer alan haberlerde, Lille, Leao'yu Milan'a sattıktan sonra golcü arayışına girdi.

ile adı anılan Genk'in forveti için ekibi 'in devreye girdiği yazıldı. Fransız basınında yer alan haberlerde, Lille, Leao'yu Milan'a sattıktan sonra golcü arayışına girdi. Bunun için de 26 yaşındaki golcünün menajeriyle görüşmelere başladığı dile getirildi.

  1. 2.8.2019
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