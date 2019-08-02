Panathinaikos biletleri satışta
Galatasaray'ın yarın hazırlık maçında karşılaşacağı Panathinaikos mücadelesi biletlerinin genel satışı dün itibarıyla başladı. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan maçın bilet fiyatları 30 TL ile 200 TL arasında değişiyor.
Galatasaray'ın yarın hazırlık maçında karşılaşacağı Panathinaikos mücadelesi biletlerinin genel satışı dün itibarıyla başladı. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan maçın bilet fiyatları 30 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Kulüpten yapılan açıklamada Passolig kartı olmayan taraftarların sadece Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecekleri bildirildi.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
Panathinaikos biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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