Panathinaikos biletleri satışta

Galatasaray'ın yarın hazırlık maçında karşılaşacağı Panathinaikos mücadelesi biletlerinin genel satışı dün itibarıyla başladı. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan maçın bilet fiyatları 30 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Kulüpten yapılan açıklamada Passolig kartı olmayan taraftarların sadece Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecekleri bildirildi.