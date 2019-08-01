Seri bir başlangıç

Sezon hazırlıklarını Florya Tesisleri'nde sürdüren G.Saray'da Muslera, Luyindama ve Belhanda ile birlikte yeni transfer Jean Michael Seri de takıma katıldı. Futbolcularla tek tek tokalaşan Fatih Terim ilk kez idmana çıkan Seri'ye yakın ilgi gösterdi. Salonda core aktivasyon, sahada koordinasyon çalışan sarı-kırmızılar, koşularla bitirdi.