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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Seri bir başlangıç

Seri bir başlangıç

Sezon hazırlıklarını 'nde sürdüren G.Saray'da Muslera, Luyindama ve ile birlikte yeni de takıma katıldı.

Sezon hazırlıklarını 'nde sürdüren G.Saray'da Muslera, Luyindama ve ile birlikte yeni de takıma katıldı. Futbolcularla tek tek tokalaşan ilk kez idmana çıkan Seri'ye yakın ilgi gösterdi. Salonda core aktivasyon, sahada koordinasyon çalışan sarı-kırmızılar, koşularla bitirdi.

  1. 1.8.2019
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