Seri bir başlangıç
Sezon hazırlıklarını Florya Tesisleri'nde sürdüren G.Saray'da Muslera, Luyindama ve Belhanda ile birlikte yeni transfer Jean Michael Seri de takıma katıldı.
Sezon hazırlıklarını Florya Tesisleri'nde sürdüren G.Saray'da Muslera, Luyindama ve Belhanda ile birlikte yeni transfer Jean Michael Seri de takıma katıldı. Futbolcularla tek tek tokalaşan Fatih Terim ilk kez idmana çıkan Seri'ye yakın ilgi gösterdi. Salonda core aktivasyon, sahada koordinasyon çalışan sarı-kırmızılar, koşularla bitirdi.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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