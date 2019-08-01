Onyekuru Monaco’ya
Galatasaray'ın kiralamak için uğraştığı Onyekuru'nun yeni evi Monaco oluyor. Fransız ekibi, genç futbolcu için Everton'a 15 milyon euro'luk bir teklif sundu.
Galatasaray'ın kiralamak için uğraştığı Onyekuru'nun yeni evi Monaco oluyor. Fransız ekibi, genç futbolcu için Everton'a 15 milyon euro'luk bir teklif sundu. Premier Lig temsilcisi bu öneriyi kabul etti. L'Equipe'nin haberine göre Onyekuru, Monaco için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak.
DAMGA VURDU
Everton ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 44 resmi maça çıktı ve 16 gol, 6 asistlik performansla dikkat çekti.
FİYATLAR AÇIKLANDI
Ligin ilk haftasında oynanacak Denizli-Galatasaray maçının bilet fiyatları belirlendi. En düşük biletler kale arkalarında 100 TL'den satışa sunulacak. Maraton 200 TL. A Alt, A Üst ve E Üst biletleri 300 TL olarak belirtildi. E Alt biletleri de 300 TL olacak. D Üst ve B Üst biletleri ise 400 TL'den satışa sunulacak.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Onyekuru Monaco’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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