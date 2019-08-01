Galatasaray'a Biglia iddiası

İtalyan basını Galatasaray'ın, Lucas Biglia'ya bir kez daha talip olduğu iddia etti. Rossonera radyosunda yorumculuk yapan Alessandro Jacobone, Cimbom'un Arjantinli orta saha oyuncusu için 6 milyon euro'yu gözden çıkardığını söyledi. Aslan'ın, kısa süre içinde Milan ile temasa geçeceğini de kaydetti.