Galatasaray'a Biglia iddiası
İtalyan basını Galatasaray'ın, Lucas Biglia'ya bir kez daha talip olduğu iddia etti. Rossonera radyosunda yorumculuk yapan Alessandro Jacobone, Cimbom'un Arjantinli orta saha oyuncusu için 6 milyon euro'yu gözden çıkardığını söyledi.
İtalyan basını Galatasaray'ın, Lucas Biglia'ya bir kez daha talip olduğu iddia etti. Rossonera radyosunda yorumculuk yapan Alessandro Jacobone, Cimbom'un Arjantinli orta saha oyuncusu için 6 milyon euro'yu gözden çıkardığını söyledi. Aslan'ın, kısa süre içinde Milan ile temasa geçeceğini de kaydetti.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Galatasaray'a Biglia iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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