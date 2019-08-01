Galatasaray'a Biglia iddiası - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a Biglia iddiası

'a Biglia iddiası

Galatasaray'a Biglia iddiası

İtalyan basını 'ın, 'ya bir kez daha talip olduğu iddia etti. Rossonera radyosunda yorumculuk yapan , Cimbom'un Arjantinli orta saha oyuncusu için 6 milyon euro'yu gözden çıkardığını söyledi.

İtalyan basını 'ın, 'ya bir kez daha talip olduğu iddia etti. Rossonera radyosunda yorumculuk yapan , Cimbom'un Arjantinli orta saha oyuncusu için 6 milyon euro'yu gözden çıkardığını söyledi. Aslan'ın, kısa süre içinde Milan ile temasa geçeceğini de kaydetti.

  1. 1.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'a Biglia iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN