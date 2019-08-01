Fernando uyum sağladı
Brezilyalı yıldız, Galatasaray'dan ayrılarak Sevilla'nın yolunu tutmuştu. İlk kez konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusu "Farklı bir takım, farklı bir şehir ve farklı bir kültüre geldim." dedi.
Brezilyalı yıldız, Galatasaray'dan ayrılarak Sevilla'nın yolunu tutmuştu. İlk kez konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusu "Farklı bir takım, farklı bir şehir ve farklı bir kültüre geldim. Zorlanacağımı düşünüyordum ancak burada herkes bana yardımcı oldu. Şu anda rahatım ve uyum konusunda birçok şeyi aştım" ifadelerini kullandı.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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