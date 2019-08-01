Fernando uyum sağladı

Brezilyalı yıldız, Galatasaray'dan ayrılarak Sevilla'nın yolunu tutmuştu. İlk kez konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusu "Farklı bir takım, farklı bir şehir ve farklı bir kültüre geldim. Zorlanacağımı düşünüyordum ancak burada herkes bana yardımcı oldu. Şu anda rahatım ve uyum konusunda birçok şeyi aştım" ifadelerini kullandı.