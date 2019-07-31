Sürpriz Valencia iddiası

Galatasaraylı taraftarlar artık Falcao'yu beklerken Enner Valencia iddiası ortaya atıldı. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Tigres ile görüşüyor. Meksika kulübünün, Enner Valencia için 9 milyon dolar istediği, oyuncunun yüksek maaşının sorun yarattığı ifade edildi.