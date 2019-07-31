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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Sürpriz iddiası

Sürpriz Valencia iddiası

Galatasaraylı taraftarlar artık Falcao'yu beklerken Enner iddiası ortaya atıldı. basınında yer alan haberlere göre; , ile görüşüyor.

Galatasaraylı taraftarlar artık Falcao'yu beklerken Enner iddiası ortaya atıldı. basınında yer alan haberlere göre; , ile görüşüyor. kulübünün, Enner Valencia için 9 milyon dolar istediği, oyuncunun yüksek maaşının sorun yarattığı ifade edildi.

  1. 31.7.2019
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