Sıra O'nda mı?
Galatasaray arka arkaya transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Ryan Babel, Michael Seri, Ozornwafor, Şener, Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve Okan Kocuk'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip önceki gün Luyindama'nın bonservisinin alındığını açıkladı.
Galatasaray arka arkaya transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Ryan Babel, Michael Seri, Ozornwafor, Şener, Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve Okan Kocuk'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip önceki gün Luyindama'nın bonservisinin alındığını açıkladı. Daha bu imzaların mürekkebi kurumadan dün de Emre Mor ile anlaşma sağlandı. Şimdi gözler Falcao'ya çevrildi ve sosyal medyada "Sıra Falcao'ya geldi' yorumları yapıldı.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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