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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Sıra O'nda mı?

Sıra O'nda mı?

Galatasaray arka arkaya bombalarını patlatmaya devam ediyor. , , Ozornwafor, Şener, Jimmy Durmaz, ve 'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip önceki gün Luyindama'nın bonservisinin alındığını açıkladı.

Galatasaray arka arkaya bombalarını patlatmaya devam ediyor. , , Ozornwafor, Şener, Jimmy Durmaz, ve 'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip önceki gün Luyindama'nın bonservisinin alındığını açıkladı. Daha bu imzaların mürekkebi kurumadan dün de ile anlaşma sağlandı. Şimdi gözler Falcao'ya çevrildi ve sosyal medyada "Sıra Falcao'ya geldi' yorumları yapıldı.

  1. 31.7.2019
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