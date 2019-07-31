Sıra O'nda mı?

Galatasaray arka arkaya transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Ryan Babel, Michael Seri, Ozornwafor, Şener, Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve Okan Kocuk'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip önceki gün Luyindama'nın bonservisinin alındığını açıkladı. Daha bu imzaların mürekkebi kurumadan dün de Emre Mor ile anlaşma sağlandı. Şimdi gözler Falcao'ya çevrildi ve sosyal medyada "Sıra Falcao'ya geldi' yorumları yapıldı.