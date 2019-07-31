Ribery yüksek uçtu
Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. 36 yaşındaki yıldızla, Frankfurt, Fiorentina ve Liverpool'un ilgilendiği ancak Ribery'nin yıllık 8 milyon euro talep etmesi nedeniyle görüşmelerin çok da olumlu geçmediği belirtildi.
Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. 36 yaşındaki yıldızla, Frankfurt, Fiorentina ve Liverpool'un ilgilendiği ancak Ribery'nin yıllık 8 milyon euro talep etmesi nedeniyle görüşmelerin çok da olumlu geçmediği belirtildi.
EMRE ALKİN İSTİFA ETTİ
Galatasaray Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyesi Emre Alkin'in görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan bildirimde, "Emre Alkin, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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