Ribery yüksek uçtu

Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. 36 yaşındaki yıldızla, Frankfurt, Fiorentina ve Liverpool'un ilgilendiği ancak Ribery'nin yıllık 8 milyon euro talep etmesi nedeniyle görüşmelerin çok da olumlu geçmediği belirtildi.

EMRE ALKİN İSTİFA ETTİ

Galatasaray Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyesi Emre Alkin'in görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan bildirimde, "Emre Alkin, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.