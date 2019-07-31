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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ribery yüksek uçtu

Ribery yüksek uçtu

'ten ayrılan 'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. 36 yaşındaki yıldızla, Frankfurt, ve 'un ilgilendiği ancak Ribery'nin yıllık 8 milyon euro talep etmesi nedeniyle görüşmelerin çok da olumlu geçmediği belirtildi.

'ten ayrılan 'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. 36 yaşındaki yıldızla, Frankfurt, ve 'un ilgilendiği ancak Ribery'nin yıllık 8 milyon euro talep etmesi nedeniyle görüşmelerin çok da olumlu geçmediği belirtildi.

EMRE ALKİN İSTİFA ETTİ
Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyesi 'in görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan bildirimde, "Emre Alkin, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

  1. 31.7.2019
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