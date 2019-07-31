Panathinaikos biletleri satışta
Galatasaray, TFF Süper Kupa finali öncesinde son hazırlık maçını Panathinaikos ile yapacak. 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunan takımı ile Cumartesi günü Türk Telekom'da özel bir maç yapılacak.
Galatasaray, TFF Süper Kupa finali öncesinde son hazırlık maçını Panathinaikos ile yapacak. 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunan takımı ile Cumartesi günü Türk Telekom'da özel bir maç yapılacak. Saat 21.00'de başlayacak maçın biletleri 30 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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