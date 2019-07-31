Panathinaikos biletleri satışta

Galatasaray, TFF Süper Kupa finali öncesinde son hazırlık maçını Panathinaikos ile yapacak. 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunan takımı ile Cumartesi günü Türk Telekom'da özel bir maç yapılacak. Saat 21.00'de başlayacak maçın biletleri 30 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.