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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Panathinaikos biletleri satışta

Panathinaikos biletleri satışta

, finali öncesinde son hazırlık maçını Panathinaikos ile yapacak. 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunan takımı ile Cumartesi günü 'da özel bir maç yapılacak.

, finali öncesinde son hazırlık maçını Panathinaikos ile yapacak. 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunan takımı ile Cumartesi günü 'da özel bir maç yapılacak. Saat 21.00'de başlayacak maçın biletleri 30 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

  1. 31.7.2019
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