Nainggolan için teklif yapmadık - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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için teklif yapmadık

Nainggolan için teklif yapmadık

Corrıere dello Sport'ta 'ın 'ın seçenekleri arasında olduğu ifade edildi. , ", 'e gitmeyecek. çıkarsa Galatasaray olacak ama 'da kalmak istiyor." dedi.

BİR İHTİMAL VAR
Corrıere dello Sport'ta 'ın 'ın seçenekleri arasında olduğu ifade edildi. , ", 'e gitmeyecek. çıkarsa Galatasaray olacak ama 'da kalmak istiyor. kampından ayrıldı ve en son kız kardeşinin Romanya'daki düğününe gitti. Çok yakın zamanda yeni takımı açıklanacak" denildi.

BELÇİKALI YILDIZ İÇİN İTALYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
İnter'in kadro dışı bıraktığı ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Radja Nainggolan için flaş bir açıklama geldi. Nainggolan'ın 'de oynamak istediği iddialarına yanıt veren Başkan Tomasso , Belçikalı orta saha için bir girişimde bulunmadıklarını vurguladı. Guilini, "Nainggolan haberlerini okuyorum ama o şu an İnter'in oyuncusu ve somut bir şey yok. Eğer Inter'den ayarılırsa, Cagliari'den daha iyi yer bulamaz. Ancak Nainggolan haberlerinin şu an için hayal ürünü olduğunu söylemeliyim" dedi.?

İnter'in geçen yaz 38 milyon euro bonservisle Roma'dan transfer ettiği Nainggolan, geçen sezon 36 maça çıktı ve 7 gol atıp 3 asist yaptı.

  1. 31.7.2019
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