Nainggolan için teklif yapmadık
Corrıere dello Sport'ta Nainggolan'ın Galatasaray'ın seçenekleri arasında olduğu ifade edildi. Haberde, "Ninja, Çin'e gitmeyecek. Yurt dışına çıkarsa Galatasaray olacak ama İtalya'da kalmak istiyor." dedi.
BİR İHTİMAL VAR
Corrıere dello Sport'ta Nainggolan'ın Galatasaray'ın seçenekleri arasında olduğu ifade edildi. Haberde, "Ninja, Çin'e gitmeyecek. Yurt dışına çıkarsa Galatasaray olacak ama İtalya'da kalmak istiyor. İnter kampından ayrıldı ve en son kız kardeşinin Romanya'daki düğününe gitti. Çok yakın zamanda yeni takımı açıklanacak" denildi.
BELÇİKALI YILDIZ İÇİN İTALYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
İnter'in kadro dışı bıraktığı ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Radja Nainggolan için flaş bir açıklama geldi. Nainggolan'ın Cagliari'de oynamak istediği iddialarına yanıt veren Başkan Tomasso Guilini, Belçikalı orta saha için bir girişimde bulunmadıklarını vurguladı. Guilini, "Nainggolan haberlerini okuyorum ama o şu an İnter'in oyuncusu ve somut bir şey yok. Eğer Inter'den ayarılırsa, Cagliari'den daha iyi yer bulamaz. Ancak Nainggolan haberlerinin şu an için hayal ürünü olduğunu söylemeliyim" dedi.?
İnter'in geçen yaz 38 milyon euro bonservisle Roma'dan transfer ettiği Nainggolan, geçen sezon 36 maça çıktı ve 7 gol atıp 3 asist yaptı.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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