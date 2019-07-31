Nainggolan için teklif yapmadık

BİR İHTİMAL VAR

Corrıere dello Sport'ta Nainggolan'ın Galatasaray'ın seçenekleri arasında olduğu ifade edildi. Haberde, "Ninja, Çin'e gitmeyecek. Yurt dışına çıkarsa Galatasaray olacak ama İtalya'da kalmak istiyor. İnter kampından ayrıldı ve en son kız kardeşinin Romanya'daki düğününe gitti. Çok yakın zamanda yeni takımı açıklanacak" denildi.

BELÇİKALI YILDIZ İÇİN İTALYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İnter'in kadro dışı bıraktığı ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Radja Nainggolan için flaş bir açıklama geldi. Nainggolan'ın Cagliari'de oynamak istediği iddialarına yanıt veren Başkan Tomasso Guilini, Belçikalı orta saha için bir girişimde bulunmadıklarını vurguladı. Guilini, "Nainggolan haberlerini okuyorum ama o şu an İnter'in oyuncusu ve somut bir şey yok. Eğer Inter'den ayarılırsa, Cagliari'den daha iyi yer bulamaz. Ancak Nainggolan haberlerinin şu an için hayal ürünü olduğunu söylemeliyim" dedi.?

İnter'in geçen yaz 38 milyon euro bonservisle Roma'dan transfer ettiği Nainggolan, geçen sezon 36 maça çıktı ve 7 gol atıp 3 asist yaptı.