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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Mitroglou ikna edilecek

Mitroglou ikna edilecek

'in planları içerisinde yer almayan için 'un ısrarı devam ediyor. Yunan ekibiyle görüşmeler devam ederken golcü oyuncunun yıllık 2.7 milyon euro'luk garanti ücretinin sorun olduğu belirtildi.

'in planları içerisinde yer almayan için 'un ısrarı devam ediyor. Yunan ekibiyle görüşmeler devam ederken golcü oyuncunun yıllık 2.7 milyon euro'luk garanti ücretinin sorun olduğu belirtildi. Takımdan ayrılmak istemeyen Mitroglou'nun ikna edilmeye çalışılacağı öğrenildi.

  1. 31.7.2019
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