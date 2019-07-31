Mitroglou ikna edilecek
Teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda planları içerisinde yer almayan Kostas Mitroglou için Olympiakos'un transfer ısrarı devam ediyor. Yunan ekibiyle görüşmeler devam ederken golcü oyuncunun yıllık 2.7 milyon euro'luk garanti ücretinin sorun olduğu belirtildi.
Teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda planları içerisinde yer almayan Kostas Mitroglou için Olympiakos'un transfer ısrarı devam ediyor. Yunan ekibiyle görüşmeler devam ederken golcü oyuncunun yıllık 2.7 milyon euro'luk garanti ücretinin sorun olduğu belirtildi. Takımdan ayrılmak istemeyen Mitroglou'nun ikna edilmeye çalışılacağı öğrenildi.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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