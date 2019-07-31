Mitroglou ikna edilecek

Teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda planları içerisinde yer almayan Kostas Mitroglou için Olympiakos'un transfer ısrarı devam ediyor. Yunan ekibiyle görüşmeler devam ederken golcü oyuncunun yıllık 2.7 milyon euro'luk garanti ücretinin sorun olduğu belirtildi. Takımdan ayrılmak istemeyen Mitroglou'nun ikna edilmeye çalışılacağı öğrenildi.