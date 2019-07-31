Galatasaray'da yıldızlar döndü

Galatasaray izinleri sona eren Fernando Muslera, Younes Belhanda ve Christian Luyindama'ya kavuştu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlamak için İstanbul'a gelen Muslera, Belhanda ve Luyindama, sağlık kontrolünden geçti" denildi.