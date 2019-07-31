Galatasaray'da yıldızlar döndü
Galatasaray'da kadro yavaş yavaş toplanmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar'da zinleri sona eren Fernando Muslera, Younes Belhanda ve Christian Luyindama'ya kavuştu.
Galatasaray izinleri sona eren Fernando Muslera, Younes Belhanda ve Christian Luyindama'ya kavuştu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlamak için İstanbul'a gelen Muslera, Belhanda ve Luyindama, sağlık kontrolünden geçti" denildi.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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