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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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'da yıldızlar döndü

Galatasaray'da yıldızlar döndü

'da kadro yavaş yavaş toplanmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar'da zinleri sona eren , Younes ve 'ya kavuştu.

izinleri sona eren , Younes ve 'ya kavuştu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlamak için 'a gelen Muslera, Belhanda ve Luyindama, sağlık kontrolünden geçti" denildi.

  1. 31.7.2019
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