Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. ’ndeki antrenmana salonda core aktivasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda koordinasyon çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde interval koşular üzerinde duruldu.
Antrenmana , Christian Luyindama ve Younes Belhanda'nın yanı sıra yeni transferlerden Jean Michael Seri de katıldı.
Sarı kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın 'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Saat 17.30'daki antrenman, medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

  1. 31.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN