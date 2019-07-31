Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana salonda core aktivasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda koordinasyon çalışması yapıldı.
Antrenmanın ana bölümünde interval koşular üzerinde duruldu.
Antrenmana Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Younes Belhanda'nın yanı sıra yeni transferlerden Jean Michael Seri de katıldı.
Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Saat 17.30'daki antrenman, medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.
- 31.07.2019
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Mitroglou ikna edilecek
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Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
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Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
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Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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