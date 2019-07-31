Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi

'u 'a bildirdi

Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi

Süper Lig'in son şampiyonu transferde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki 'u ettiğini 'a bildirdi.

Kulübü ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi. Yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yılan hikayesine dönen Emre Mor transferi resmileşti. Galatasaray Kulübü, Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Abdurrahim Albayrak'tan Emre Mor açıklaması

Yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

''EMRE MOR HAYIRLI OLSUN''

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise KAP açıklamasının ardından ''Emre Mor, üstün futbol yeteneklerini göstereceği yerde. Camiamıza hayırlı olsun'' sözlerini kullandı.

EMRE MOR'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Yıldız futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı duyurdu. Emre paylaşımında, "Yakında görüşürüz Galatasaray" ifadelerini kullandı.

  1. 31.07.2019
  2. Güncelleme: 31.07.2019 15:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN