Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yılan hikayesine dönen Emre Mor transferi resmileşti. Galatasaray Kulübü, Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

''EMRE MOR HAYIRLI OLSUN''

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise KAP açıklamasının ardından ''Emre Mor, üstün futbol yeteneklerini göstereceği yerde. Camiamıza hayırlı olsun'' sözlerini kullandı.

EMRE MOR'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Yıldız futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı duyurdu. Emre paylaşımında, "Yakında görüşürüz Galatasaray" ifadelerini kullandı.