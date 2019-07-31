Everton bastırıyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Everton bastırıyor

bastırıyor

Everton bastırıyor

'yu kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin, üçüncü kez Nijeryalı futbolcuya çalışma izni çıkarmak için 'na başvurduğu ifade edildi.

, 'yu kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin, üçüncü kez Nijeryalı futbolcuya çalışma izni çıkarmak için 'na başvurduğu ifade edildi. Başvurudan yine sonuç çıkması beklenmezken Everton'un nasıl bir karar vereceği merak konusu...

  1. 31.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Everton bastırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN