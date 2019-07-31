Everton bastırıyor

Everton, Henry Onyekuru'yu kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin, üçüncü kez Nijeryalı futbolcuya çalışma izni çıkarmak için İngiltere İçişleri Bakanlığı'na başvurduğu ifade edildi. Başvurudan yine sonuç çıkması beklenmezken Everton'un nasıl bir karar vereceği merak konusu...