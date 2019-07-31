Everton bastırıyor
Everton, Henry Onyekuru'yu kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin, üçüncü kez Nijeryalı futbolcuya çalışma izni çıkarmak için İngiltere İçişleri Bakanlığı'na başvurduğu ifade edildi.
Everton, Henry Onyekuru'yu kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin, üçüncü kez Nijeryalı futbolcuya çalışma izni çıkarmak için İngiltere İçişleri Bakanlığı'na başvurduğu ifade edildi. Başvurudan yine sonuç çıkması beklenmezken Everton'un nasıl bir karar vereceği merak konusu...
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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