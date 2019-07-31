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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Emre Mor Galatasaray'da

'in çalıştırırken keşfedip vitrine çıkardığı artık sarı-kırmızılı formayı giyecek. Emre ile daha önce el sıkışan dün 'yla da anlaştı.

'in çalıştırırken keşfedip vitrine çıkardığı artık sarı-kırmızılı formayı giyecek. Emre ile daha önce el sıkışan G.Saray dün 'yla da anlaştı. Buna göre Cimbom, satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu için İspanyol kulübüne 1 milyon euro ödeyecek.

Celta Vigo'nun yetki verdiği menajer Erik Alonso da Emre Mor'un 'a transferinin tamamlandığını duyurdu. Ancak Emre Mor 'dan Alonso için "Kim bu adam" diye yazdı. Alonso da "Benim kim olduğumu öğreneceksin. Celta Vigo ile Galatasaray anlaştı. Şimdi sıra sende" karşılığını verdi.

  1. 31.7.2019
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