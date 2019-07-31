Emre Mor Galatasaray'da

Fatih Terim'in milli takımı çalıştırırken keşfedip vitrine çıkardığı Emre Mor artık sarı-kırmızılı formayı giyecek. Emre ile daha önce el sıkışan G.Saray dün Celta Vigo'yla da anlaştı. Buna göre Cimbom, satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu için İspanyol kulübüne 1 milyon euro ödeyecek.



Celta Vigo'nun yetki verdiği menajer Erik Alonso da Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu. Ancak Emre Mor Instagram'dan Alonso için "Kim bu adam" diye yazdı. Alonso da "Benim kim olduğumu öğreneceksin. Celta Vigo ile Galatasaray anlaştı. Şimdi sıra sende" karşılığını verdi.