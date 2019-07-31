Abdurrahim Albayrak Emre Mor'u açıkladı

Sarı-kırmızılıların günlerdir beklediği transfer müjdesi Abdurrahim Albayrak'tan geldi. Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Birazdan Emre Mor transferiyle ilgili KAP açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak.

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Öte yandan Celta Vigo'ya yakın gazeteler, genç kanat oyuncusunun 1 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında sarı-kırmızılılara gittiğini duyururken, ayrıca 6 milyon Euro da satın alma opsiyonu olduğunu belirtti. Emre Mor'u 10 Temmuz'da İstanbul'a getirip her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray çıkan pürüzler nedeniyle resmi imzaları attıramamıştı.