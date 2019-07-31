Abdurrahim Albayrak Emre Mor'u açıkladı
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi. Albayrak, "Birazdan Emre Mor transferiyle ilgili KAP açıklaması yapacağız" dedi.
Sarı-kırmızılıların günlerdir beklediği transfer müjdesi Abdurrahim Albayrak'tan geldi. Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Birazdan Emre Mor transferiyle ilgili KAP açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Öte yandan Celta Vigo'ya yakın gazeteler, genç kanat oyuncusunun 1 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında sarı-kırmızılılara gittiğini duyururken, ayrıca 6 milyon Euro da satın alma opsiyonu olduğunu belirtti. Emre Mor'u 10 Temmuz'da İstanbul'a getirip her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray çıkan pürüzler nedeniyle resmi imzaları attıramamıştı.
- 31.07.2019
- Güncelleme: 31.07.2019 13:52
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sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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