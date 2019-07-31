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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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'u açıkladı

Abdurrahim Albayrak Emre Mor'u açıkladı

'da ikinci başkan , sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi. Albayrak, "Birazdan transferiyle ilgili açıklaması yapacağız" dedi.

Sarı-kırmızılıların günlerdir beklediği müjdesi 'tan geldi. 'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Birazdan transferiyle ilgili açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Öte yandan Celta Vigo'ya yakın gazeteler, genç kanat oyuncusunun 1 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında sarı-kırmızılılara gittiğini duyururken, ayrıca 6 milyon Euro da satın alma opsiyonu olduğunu belirtti. Emre Mor'u 10 Temmuz'da İstanbul'a getirip her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray çıkan pürüzler nedeniyle resmi imzaları attıramamıştı.

  1. 31.07.2019
  2. Güncelleme: 31.07.2019 13:52
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