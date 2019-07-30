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30 Temmuz 2019, Salı
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Kampın yıldızı Babel

Kampın yıldızı Babel

’da, Leipzig’e 2, Bordeaux’ya 1 gol atan Babel göze girdi. Diagne satılmasa dahi Terim’in 1. forveti olmaya çok yakın.

, Seefeld'de, 17 Temmuz'dan bu yana sıkı bir kamp dönemi geçirdi. Sarıkırmızılılar Leipzig, Augsburg ve Bordeaux'yla hazırlık maçı oynadı. İlk iki maçı kaybeden Cimbom, kapanışı eksiklerine rağmen sarı-kırmızılı camiayı tatmin eden, Bordeaux galibiyetiyle yaptı. Kampa damga vuran isimlerin başında yeni geldi. 32 yaşındaki Hollandalı yıldız, gelir gelmez ağabeylik misyonunu üstlenmesinin yanı sıra fiziksel seviyesi, kalitesi ve işlevselliğiyle dikkat çekti.

JIMMY'NİN FORMASI GARANTİ
Sol kanatta klasını konuşturan, Leipzig'e 2 gol atan Babel, Bordeaux'ya karşı ileri uçta yer alırken, harika bir topuk golü kaydetti. Terim, Diagne'nin satılmasının, Mitroglou'nun ise hiç düşünülmediği ortamda, Falcao imza atana kadar Babel'i forvette oynatma kararı aldı. Diagne satılmasa dahi Terim'in 1. forveti olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yenilerden Jimmy Durmaz da kampın yıldızlarındandı. Durmaz, ve Feghouli'nin nedeniyle olmadığı ortamda Terim'in güvencesi oldu.

YENİ TRANSFERLER TERİM'İ İKNA ETTİ
'in hem Belhanda'nın yerinde gibi, hem de Feghouli'nin yerine kanatta oynattığı Jimmy Durmaz, dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Disiplini, mücadelesi ve isabetli paslarıyla, formayı garantiledi.

BARTALI; DAĞ, BAYIR KOŞTURDU
Kampa, Fatih Terim'in tam yetki verdiği İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'nin idmanları damga vurdu. Futbolcuları adeta komando eğitimine alan Bartali, dağ, bayır, çayır demeden koştturdu.

BÜYÜK AĞABEYLER FORMDA
Aslan'da aile ortamının sağlanması ve çalışma azminin yüksek olmasında Mariano ile Nagatomo'nun da payı çok büyük. İkili, tecrübelerini arkadaşlarına aktardı.

DONK BIRAKTIĞI YERDEN
Fatih Terim'in gelişiyle küllerinden doğan , bu çıkışını yine sürdürdü. Cimbom'un önemli ismi, takımın en güçlü isimlerden biri olarak ön plana çıktı.

KÖTÜ BAŞLADI, İYİ BİTİRDİ
Yeni transferlerden , kampın başında taraftarların beğenisini kazanmayı başaramamıştı. Bordeaux karşısında resital sunan Adem, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla bu sezon kritik maçların kritik oyuncusu olabileceğini hocasına gösterdi.

KALECİ OKAN ÇABUK ALIŞTI
'dan transfer edilen kaleci Okan Kocuk, hem kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile hem de takımla çabuk uyum sağladı. 24 yaşındaki eldiven, Bordeaux maçındaki performansıyla beğeni topladı.

ŞENER'E ÖZEL PROGRAM
Mariano ve Linnes'in varlığına rağmen transferi herkesi şaşırtan Şener Özbayraklı'ya, Fatih Terim çok güveniyor. Fakat milli sağ bek kampta sakatlanınca bir anda takımdan geri kaldı. Gelecek hafta takıma katılması beklenen 29 yaşındaki futbolcunun, özel bir program dahilinde çalışacağı bildirildi.

MAESTRO ATALAY'I EVİRDİ
Fatih Terim'in, Yunus Akgün, Erencan ve Atalay'a özel ilgi gösterdi. Erencan'ı, Terim 3. forveti gibi görüyor. Yunus'un ise bu sezon daha çok şans bulması bekleniyor. Asıl sürpriz ise Atalay... Aslında 10 numara olan Atalay'ı İmparator, 8 numara gibi oyunun iki tarafını da yapabilen bir orta sahaya evirdi.

  1. 30.7.2019
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