Galatasaray resmen açıkladı
Galatasaray, Christian Luyindama'nın 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin Standard Liege'den alındığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Christian Luyindama'nın 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin Standard Liege'den alındığını KAP'a bildirdi. Açıklamada Kongolu yıldıza 3 sezon boyunca yıllık 1 milyon 50 bin euro net ücret ödeneceği belirtildi.
YOLCULAR BELLİ
Avusturya kampının bitmesiyle beraber Fatih Terim göndermeyi düşündüğü isimler konusunda kararını verdi. Mitro'yu gözden çıkaran tecrübeli hoca; İsmail, Emre Taşdemir'in satılmasını, Ozornwafor ile genç oyunculardan Celil, Cekdar ve Malik'in de kiralanmasını istedi.
ÖMER AĞIR BASTI
Nagatomo ve Linnes'ten sonra Ömer ile Emre Taşdemir arasında sol bekte üçüncü isim olmak için büyük mücadele yaşandı. Geçen sezonun hayal kırıklığı yaratan ismi Ömer, Avusturya kampında Emre'nin önünde yer almayı başardı.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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