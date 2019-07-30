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30 Temmuz 2019, Salı
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resmen açıkladı

Galatasaray resmen açıkladı

, 'nın 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin 'den alındığını 'a bildirdi.

, 'nın 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin 'den alındığını 'a bildirdi. Açıklamada Kongolu yıldıza 3 sezon boyunca yıllık 1 milyon 50 bin euro net ücret ödeneceği belirtildi.

YOLCULAR BELLİ
kampının bitmesiyle beraber göndermeyi düşündüğü isimler konusunda kararını verdi. Mitro'yu gözden çıkaran tecrübeli hoca; İsmail, Taşdemir'in satılmasını, Ozornwafor ile genç oyunculardan Celil, Cekdar ve Malik'in de kiralanmasını istedi.

ÖMER AĞIR BASTI
Nagatomo ve Linnes'ten sonra Ömer ile Emre Taşdemir arasında sol bekte üçüncü isim olmak için büyük mücadele yaşandı. Geçen sezonun hayal kırıklığı yaratan ismi Ömer, Avusturya kampında Emre'nin önünde yer almayı başardı.

  1. 30.7.2019
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