Galatasaray resmen açıkladı

Galatasaray, Christian Luyindama'nın 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin Standard Liege'den alındığını KAP'a bildirdi. Açıklamada Kongolu yıldıza 3 sezon boyunca yıllık 1 milyon 50 bin euro net ücret ödeneceği belirtildi.

YOLCULAR BELLİ

Avusturya kampının bitmesiyle beraber Fatih Terim göndermeyi düşündüğü isimler konusunda kararını verdi. Mitro'yu gözden çıkaran tecrübeli hoca; İsmail, Emre Taşdemir'in satılmasını, Ozornwafor ile genç oyunculardan Celil, Cekdar ve Malik'in de kiralanmasını istedi.

ÖMER AĞIR BASTI

Nagatomo ve Linnes'ten sonra Ömer ile Emre Taşdemir arasında sol bekte üçüncü isim olmak için büyük mücadele yaşandı. Geçen sezonun hayal kırıklığı yaratan ismi Ömer, Avusturya kampında Emre'nin önünde yer almayı başardı.