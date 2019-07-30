Fatih Terim büyük bir antrenör
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorge Hagi, Türkiye'yi unutamıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinden heyeti ağırlayan efsanevi isim, Galatasaray ve Terim hakkında konuştu.
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorge Hagi, Türkiye'yi unutamıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinden heyeti ağırlayan efsanevi isim, Galatasaray ve Terim hakkında konuştu. Hagi, "İmparator Fatih Terim gerçekten çok büyük bir antrenör, Terim'e imkan verildiği takdirde olamayacağı şampiyonluk yok. Yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.
DÜNYANIN EN VEFALISI
Hagi, Türk bayraklarını tribünde gördüğünde aklına Galatasaray ve taraftarları geldiğini belirterek, "Galatasaray taraftarı bence dünyanın en vefalı, en cefakar taraftarı" diye konuştu.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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