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30 Temmuz 2019, Salı
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büyük bir antrenör

Fatih Terim büyük bir antrenör

'ın efsane isimlerinden , 'yi unutamıyor. 'nın Gemlik ilçesinden heyeti ağırlayan efsanevi isim, Galatasaray ve Terim hakkında konuştu.

'ın efsane isimlerinden , 'yi unutamıyor. 'nın Gemlik ilçesinden heyeti ağırlayan efsanevi isim, Galatasaray ve Terim hakkında konuştu. Hagi, "İmparator gerçekten çok büyük bir antrenör, Terim'e imkan verildiği takdirde olamayacağı şampiyonluk yok. Yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.

DÜNYANIN EN VEFALISI
Hagi, Türk bayraklarını tribünde gördüğünde aklına Galatasaray ve taraftarları geldiğini belirterek, "Galatasaray taraftarı bence dünyanın en vefalı, en cefakar taraftarı" diye konuştu.

  1. 30.7.2019
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