Fatih Terim büyük bir antrenör

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorge Hagi, Türkiye'yi unutamıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinden heyeti ağırlayan efsanevi isim, Galatasaray ve Terim hakkında konuştu. Hagi, "İmparator Fatih Terim gerçekten çok büyük bir antrenör, Terim'e imkan verildiği takdirde olamayacağı şampiyonluk yok. Yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.

DÜNYANIN EN VEFALISI

Hagi, Türk bayraklarını tribünde gördüğünde aklına Galatasaray ve taraftarları geldiğini belirterek, "Galatasaray taraftarı bence dünyanın en vefalı, en cefakar taraftarı" diye konuştu.