Emre Mor'un transferini açıklayan Erik Fernando Alonso kimdir?
Galatasaray'da Emre Mor hareketliliği yaşanıyor! Sarı kırmızılı ekip, bonservisi İspanya Ligi ekibi Celta Vigo'da olan Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Emre Mor'un menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, Emre Mor transferi için Galatasaray ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Fakat bu gelişmeden kısa bir süre sonra Emre Mor'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi, Erik Alonso'nun yanıtı ise gecikmedi! Peki, Erik Fernando Alonso kimdir? İşte cevabı...
Erik Fernando Alonso, Galatasaray'ın bir süredir renklerine katmak için uğraş verdiği Emre Mor'un menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'luğunu yapıyor.
İspanyol menajerin şirketi WBD Capital, Emre Mor'un yanı sıra, Leeds United'dan Kalvin Phillips, RC Strasbourg'dan Youssouf Fofana ve Troyes'dan Bryan Mbeumo gibi isimlerin de aralarında bulunduğu onlarca futbolcunun menajerliğini üstleniyor.
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Şirketin danışmanlığını yaptığı antrenörler arasında ise Roberto Carlos, Luis Figo, Martin Palermo, Paco Jemev ve Predrag Mijatovic gibi isimler bulunuyor.
Erik Alonso'nun yönetimindeki İspanyol WBD Sports'un piyasa değeri ise yaklaşık 30 milyon euro civarında.
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