Emre Mor'un transferini açıklayan Erik Fernando Alonso kimdir? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Emre Mor'un transferini açıklayan Erik Fernando Alonso kimdir?

'un transferini açıklayan Erik kimdir?

Emre Mor'un transferini açıklayan Erik Fernando Alonso kimdir?

'da hareketliliği yaşanıyor! Sarı kırmızılı ekip, bonservisi İspanya Ligi ekibi Celta Vigo'da olan Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Emre Mor'un menajerliğini yapan 'su , Emre Mor transferi için Galatasaray ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Fakat bu gelişmeden kısa bir süre sonra Emre Mor'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi, Erik Alonso'nun yanıtı ise gecikmedi! Peki, Erik kimdir? İşte cevabı...

Erik , 'ın bir süredir renklerine katmak için uğraş verdiği 'un menajerliğini yapan 'nin 'luğunu yapıyor.

İspanyol menajerin şirketi WBD Capital, Emre Mor'un yanı sıra, Leeds United'dan Kalvin Phillips, RC Strasbourg'dan Youssouf Fofana ve Troyes'dan Bryan Mbeumo gibi isimlerin de aralarında bulunduğu onlarca futbolcunun menajerliğini üstleniyor.

ROBERTO CARLOS DA ONA BAĞLI

Şirketin danışmanlığını yaptığı antrenörler arasında ise , Luis Figo, Martin Palermo, Paco Jemev ve Predrag Mijatovic gibi isimler bulunuyor.

'nun yönetimindeki İspanyol WBD Sports'un piyasa değeri ise yaklaşık 30 milyon euro civarında.

  1. 30.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Mor'un transferini açıklayan Erik Fernando Alonso kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN