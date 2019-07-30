Emre Mor'un transferini açıklayan Erik Fernando Alonso kimdir?

Erik Fernando Alonso, Galatasaray'ın bir süredir renklerine katmak için uğraş verdiği Emre Mor'un menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'luğunu yapıyor.

İspanyol menajerin şirketi WBD Capital, Emre Mor'un yanı sıra, Leeds United'dan Kalvin Phillips, RC Strasbourg'dan Youssouf Fofana ve Troyes'dan Bryan Mbeumo gibi isimlerin de aralarında bulunduğu onlarca futbolcunun menajerliğini üstleniyor.

ROBERTO CARLOS DA ONA BAĞLI

Şirketin danışmanlığını yaptığı antrenörler arasında ise Roberto Carlos, Luis Figo, Martin Palermo, Paco Jemev ve Predrag Mijatovic gibi isimler bulunuyor.

Erik Alonso'nun yönetimindeki İspanyol WBD Sports'un piyasa değeri ise yaklaşık 30 milyon euro civarında.