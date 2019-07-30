Emre Mor yola çıktı

Emre Mor'un Galatasaray'a transferindeki engeller bir bir ortadan kalkıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Celta Vigo, Emre Mor'u Galatasaray'a göndermeyi kabul etti. Takımın maaş bütçesini rahatlatmak isteyen ve yeni takviyeler için kaynak arayan Celta Vigo'nun satın alma opsiyonlu kiralık teklifine olumlu baktığı vurgulandı. Emre Mor'un da menajerlik şirketiyle yaşadığı anlaşmazlığı çözüme kavuşturduğu ve Galatasaray'a transfer olmak için gün saydığı belirtildi.

FATİH TERİM İLE ÇIKIŞA GEÇER

İspanyol basını, Emre Mor'un Terim ile Milli Takım'da ilk çıkışını yaptığını ve Türkiye'de tecrübeli teknik adamla birlikte yeniden yükselişe geçme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.