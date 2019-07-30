Emre Mor yola çıktı
Emre Mor'un Galatasaray'a transferindeki engeller bir bir ortadan kalkıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Celta Vigo, Emre Mor'u Galatasaray'a göndermeyi kabul etti.
Emre Mor'un Galatasaray'a transferindeki engeller bir bir ortadan kalkıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Celta Vigo, Emre Mor'u Galatasaray'a göndermeyi kabul etti. Takımın maaş bütçesini rahatlatmak isteyen ve yeni takviyeler için kaynak arayan Celta Vigo'nun satın alma opsiyonlu kiralık teklifine olumlu baktığı vurgulandı. Emre Mor'un da menajerlik şirketiyle yaşadığı anlaşmazlığı çözüme kavuşturduğu ve Galatasaray'a transfer olmak için gün saydığı belirtildi.
FATİH TERİM İLE ÇIKIŞA GEÇER
İspanyol basını, Emre Mor'un Terim ile Milli Takım'da ilk çıkışını yaptığını ve Türkiye'de tecrübeli teknik adamla birlikte yeniden yükselişe geçme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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