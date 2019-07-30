Denetim’de seçim kararı

Galatasaray'a mahkemeden sürpriz karar. İdari ibrasızlık için tedbir kararı koyan mahkeme, Denetim Kurulu için tedbiri kaldırdı ve seçim kararı verdi. Bu yeni karar sonrası yönetim, tüzük gereği 30 gün içinde seçim kararı almak zorunda. Yönetim adına Denetleme Kurulu'nu takip eden Okan Böke'nin yöneticiliği düşecek.