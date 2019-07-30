Denetim’de seçim kararı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Denetim’de seçim kararı

Denetim’de kararı

Denetim’de seçim kararı

'a mahkemeden . İdari ibrasızlık için tedbir kararı koyan mahkeme, için tedbiri kaldırdı ve kararı verdi. Bu yeni karar sonrası yönetim, tüzük gereği 30 gün içinde seçim kararı almak zorunda.

'a mahkemeden . İdari ibrasızlık için tedbir kararı koyan mahkeme, için tedbiri kaldırdı ve kararı verdi. Bu yeni karar sonrası yönetim, tüzük gereği 30 gün içinde seçim kararı almak zorunda. Yönetim adına Denetleme Kurulu'nu takip eden Okan Böke'nin yöneticiliği düşecek.

  1. 30.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denetim’de seçim kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN