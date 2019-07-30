Cagliari’ye sıcak bakıyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Cagliari’ye sıcak bakıyor

’ye sıcak bakıyor

Cagliari’ye sıcak bakıyor

Inter'in bıraktığı ve 'ın listesinde bulunan , yolunda... Nainggolan'ın 4 sezon boyunca formasını giydiği Cagliari'ye dönmeye sıcak baktığı ve tercihini bu yönde kullanacağı belirtildi.

Inter'in bıraktığı ve 'ın listesinde bulunan , yolunda... Nainggolan'ın 4 sezon boyunca formasını giydiği Cagliari'ye dönmeye sıcak baktığı ve tercihini bu yönde kullanacağı belirtildi.

  1. 30.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cagliari’ye sıcak bakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN