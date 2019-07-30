Cagliari’ye sıcak bakıyor

Inter'in kadro dışı bıraktığı ve Galatasaray'ın listesinde bulunan Radja Nainggolan, Cagliari yolunda... Nainggolan'ın 4 sezon boyunca formasını giydiği Cagliari'ye dönmeye sıcak baktığı ve tercihini bu yönde kullanacağı belirtildi.