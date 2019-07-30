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30 Temmuz 2019, Salı
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için Arabistan iddiası

Belhanda için Arabistan iddiası

, 'nin satışı görüşmelerini sürdürürken Younes iddiası ortaya atıldı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yıldız için kulübünün 10 milyon euro bonservis ücreti önerdiği öğrenildi.

, 'nin satışı görüşmelerini sürdürürken Younes iddiası ortaya atıldı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yıldız için kulübünün 10 milyon euro bonservis ücreti önerdiği öğrenildi. Sarı- kırmızılı yönetimin, Belhanda için daha bir teklif beklediği bildirildi.
  1. 30.7.2019
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