Ünlü gazeteci duyurdu: Falcao Galatasaray'da

Ünlü İtalyan gazetesi Alfredo Pedulla sosyal medya hesabından, Radamel Falcao'nun 3 yıllığına Galatasaray ile anlaştığını duyurdu. Pedulla, geçtiğimiz günlerde Monaco'ya transferi sağlık kontrolünde sorun çıktığı için iptal olan Andre Silva'nın da yeniden Fransız ekibiyle temasa geçeceğini duyurdu.



