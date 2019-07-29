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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Ünlü gazeteci duyurdu: Falcao 'da

Ünlü gazeteci duyurdu: Falcao Galatasaray'da

Ünlü İtalyan gazetesi Alfredo Pedulla sosyal medya hesabından, 'nun 3 yıllığına ile anlaştığını duyurdu.

Ünlü İtalyan gazetesi Alfredo Pedulla sosyal medya hesabından, 'nun 3 yıllığına ile anlaştığını duyurdu. Pedulla, geçtiğimiz günlerde Monaco'ya transferi sağlık kontrolünde sorun çıktığı için iptal olan Andre Silva'nın da yeniden Fransız ekibiyle temasa geçeceğini duyurdu.


  1. 29.07.2019
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