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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ın kamptan ayrılma nedeni belli oldu

Selçuk İnan'ın kamptan ayrılma nedeni belli oldu

'ın   kampından ayrılarak 'a gelen 'ın, gelme nedeni belli oldu.  Deneyimli futbolcu Selçuk İnan'ın eşinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle İstanbul'a geldiği öğrenildi.

'ın sezon hazırlıklarını sürdürdüğü kampından 21 Temmuz Pazar günü ayrılarak 'a gelen Galatasaraylı milli futbolcu 'ın, ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldığı belirtilmişti.

Dün sabah saatlerinde hastaneye annesiyle beraber gelen Selçuk İnan'ın, eşi Cemre İnan'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonucu Avusturya kampını bırakarak İstanbul'a döndüğü ortaya çıktı.

"SAĞLIK DURUMU DAHA İYİ"

Selçuk İnan, hastaneye girişi sırasında eşinin sağlık durumunun sorulması üzerine "Daha iyi Allah'a şükür, teşekkürler" diyerek hastaneye girdi. Selçuk İnan uzun süre hastanede kalırken annesi ise bir süre sonra ayrıldı.

  1. 29.07.2019
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