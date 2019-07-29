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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Nainggolan harekatı

Nainggolan harekatı

'ın orta saha oyuncusu ile ilgilenmesi İtalyan basınına da yansıdı. , ve Arap kulüplerinden bir çok teklif alan 31 yaşındaki ön libero için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.

'ın orta saha oyuncusu ile ilgilenmesi İtalyan basınına da yansıdı. , ve Arap kulüplerinden bir çok teklif alan 31 yaşındaki ön libero için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. Yüksek maaş yükü nedeni ile İnter'in kadroda düşünmediği Nainggolan için Galatasaray'ın kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Çin ve Arap kulüplerinden de teklif alan Nainggolan'ın Avrupa'da kalmak için bu teklifleri reddettiği belirtildi.

  1. 29.7.2019
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