Nainggolan harekatı
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Radja Nainggolan ile ilgilenmesi İtalyan basınına da yansıdı. Corriere Dello Sport, Çin ve Arap kulüplerinden bir çok teklif alan 31 yaşındaki ön libero için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Radja Nainggolan ile ilgilenmesi İtalyan basınına da yansıdı. Corriere Dello Sport, Çin ve Arap kulüplerinden bir çok teklif alan 31 yaşındaki ön libero için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. Yüksek maaş yükü nedeni ile İnter'in kadroda düşünmediği Nainggolan için Galatasaray'ın kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Çin ve Arap kulüplerinden de teklif alan Nainggolan'ın Avrupa'da kalmak için bu teklifleri reddettiği belirtildi.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Nainggolan harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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