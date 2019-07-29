Henry Onyekuru evlendi
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı ve performansıyla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru evlendi.
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı ve performansıyla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru evlendi. Benin'de düzenlenen törenle dünya evine giren Nijeryalı futbolcuya bu mutlu gününde milli takımdan arkadaşları eşlik etti. Ayrıca 22 yaşındaki yıldız futbolcu ve eşinin basına yansıyan fotoğraflarında yerel kıyafet giydikleri görüldü.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Henry Onyekuru evlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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