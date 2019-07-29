Galatasaray'a Zenit’ten sürpriz isim
Ön libero arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Zenit forması giyen Matias Kranevitter... Geçen sezon zaten kötü bir yıl geçiren bu sezonda da Barrios'un transferiyle iyice şansını kaybeden Arjantinli ön libero için çalışma yapıldığı belirtildi.
Ön libero arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Zenit forması giyen Matias Kranevitter... Geçen sezon zaten kötü bir yıl geçiren bu sezonda da Barrios'un transferiyle iyice şansını kaybeden Arjantinli ön libero için çalışma yapıldığı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Ayhan Bayrak da Kranevitter'in Türkiye'ye gelmek istediğini sarı- kırmızılı yöneticilere iletti.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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