Galatasaray'a Zenit’ten sürpriz isim

Ön libero arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Zenit forması giyen Matias Kranevitter... Geçen sezon zaten kötü bir yıl geçiren bu sezonda da Barrios'un transferiyle iyice şansını kaybeden Arjantinli ön libero için çalışma yapıldığı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Ayhan Bayrak da Kranevitter'in Türkiye'ye gelmek istediğini sarı- kırmızılı yöneticilere iletti.