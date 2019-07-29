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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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'a ’ten sürpriz isim

Galatasaray'a Zenit’ten sürpriz isim

Ön libero arayışlarını hızlandıran 'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. forması giyen ... Geçen sezon zaten kötü bir yıl geçiren bu sezonda da Barrios'un transferiyle iyice şansını kaybeden Arjantinli ön libero için çalışma yapıldığı belirtildi.

Ön libero arayışlarını hızlandıran 'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. forması giyen ... Geçen sezon zaten kötü bir yıl geçiren bu sezonda da Barrios'un transferiyle iyice şansını kaybeden Arjantinli ön libero için çalışma yapıldığı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Ayhan Bayrak da Kranevitter'in 'ye gelmek istediğini sarı- kırmızılı yöneticilere iletti.

  1. 29.7.2019
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