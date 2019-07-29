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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Evra futbolu bıraktı

Evra futbolu bıraktı

Son olarak İngiliz ekibi 'ın formasını giyen ve bir dönem 'ın da kadrosuna katmak için uğraş verdiği Fransız futbolcu , 1998'de başladığı profesyonel kariyerini noktaladı.

ile sözleşmesinin bittiği 2017-18 sezonu sonundan bu yana kulüpsüz olan Evra, hesabından "Teşekkürler. Hoşça kalın. notuyla yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.

2006'dan 2014'e kadar ile İngiltere Premier Lig'de mücadele eden 38 yaşındaki sol bek, İtalya'da , ülkesinde ise Nice, Monaco ve Olympique Marsilya kulüplerinde oynadı.

Manchester United'da bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 lig, Juventus'ta da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Evra, Fransa Milli Takımı formasını 81 kez giydi.


  1. 29.07.2019
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