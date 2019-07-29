Diagne'yi bedavaya vermeyiz
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne'yi satmak zorunda olmadıklarını, golcü futbolcunun değerini bulması durumunda satışına onay verileceğini söyledi. Diagne’yi isteyen kulüpler olduğunu belirten Albayrak, “İlla ki satacağız diye bir kural yok. Kıymetini bulursak veririz” dedi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne'yi satmak zorunda olmadıklarını, golcü futbolcunun değerini bulması durumunda satışına onay verileceğini söyledi. Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Diagne'yi illa ki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok. Değerini bulursa onay veririz" dedi. Transferde ince eleyip sık dokuduklarını aktaran Albayrak, "Kolay işler değil. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. 4-5 saatlik uykuyla geçiriyoruz. Bin kişiyle görüşüyorsun. Bazısının kulübüyle bazısının kendisiyle bazısının da menajeriyle anlaşamıyorsun" diye konuştu.
CELTA ViGO UYANIKLIK YAPTI!
Abdurrahım Albayrak, Emre Mor'un transferine Celta Vigo'nun taş koyduğunu söyledi. Emre'nin Türkiye'ye gelmesinin ardından İspanyol kulübünün sorun çıkardığını aktaran Albayrak, "Kulübü uyanıklık yaptı. Çocuk Türkiye'ye gelir gelmez bir bedel istemeye kalktılar. Ama 'Emre Mor' olmuyor diye bir şey yok. Her şey bize bağlı... Önümüzdeki hafta çok şey olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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