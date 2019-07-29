Diagne'yi bedavaya vermeyiz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne'yi satmak zorunda olmadıklarını, golcü futbolcunun değerini bulması durumunda satışına onay verileceğini söyledi. Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Diagne'yi illa ki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok. Değerini bulursa onay veririz" dedi. Transferde ince eleyip sık dokuduklarını aktaran Albayrak, "Kolay işler değil. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. 4-5 saatlik uykuyla geçiriyoruz. Bin kişiyle görüşüyorsun. Bazısının kulübüyle bazısının kendisiyle bazısının da menajeriyle anlaşamıyorsun" diye konuştu.

CELTA ViGO UYANIKLIK YAPTI!

Abdurrahım Albayrak, Emre Mor'un transferine Celta Vigo'nun taş koyduğunu söyledi. Emre'nin Türkiye'ye gelmesinin ardından İspanyol kulübünün sorun çıkardığını aktaran Albayrak, "Kulübü uyanıklık yaptı. Çocuk Türkiye'ye gelir gelmez bir bedel istemeye kalktılar. Ama 'Emre Mor' olmuyor diye bir şey yok. Her şey bize bağlı... Önümüzdeki hafta çok şey olabilir" değerlendirmesinde bulundu.