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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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ile görüşecek

Bursaspor ile görüşecek

Yerli kontenjanını güçlendirmek isteyen , 'dan 'u etmeye çalışıyor. 22 yaşında 1.87 boyundaki savunmacı da ligden düşen ve ekonomik sıkıntılar içinde olan Bursaspor'dan ayrılmak istiyor.

Yerli kontenjanını güçlendirmek isteyen , 'dan 'u etmeye çalışıyor. 22 yaşında 1.87 boyundaki savunmacı da ligden düşen ve ekonomik sıkıntılar içinde olan Bursaspor'dan ayrılmak istiyor. 22 yaşındaki stoper için yarın bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi.
  1. 29.7.2019
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