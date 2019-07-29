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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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: ’in kararı önemli

Bedir: Deniz’in kararı önemli

 Başkanı , transferde 'in görüşünün önemli olduğunu söyledi. Bedir, "Deniz ile konuşup kendisini antrenmanlarına vermesini istedik. Bir gelişme olduğunda teklifleri ileteceğimizi söyledik." dedi.

Başkanı , transferde 'in görüşünün önemli olduğunu söyledi. Bedir, "Deniz ile konuşup kendisini antrenmanlarına vermesini istedik. Bir gelişme olduğunda teklifleri ileteceğimizi söyledik. Sonuçta karar veren Deniz olacak. Nerede mutlu olursa biz oraya daha fazla taviz vereceğiz" diye konuştu. Başkanı, Deniz'in takas formülünü de sıcak bakmadıklarını kaydetti.

  1. 29.7.2019
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