Kayseri Başkanı Bedir, transferde Deniz'in görüşünün önemli olduğunu söyledi. Bedir, "Deniz ile konuşup kendisini antrenmanlarına vermesini istedik. Bir gelişme olduğunda teklifleri ileteceğimizi söyledik." dedi.
Kayseri Başkanı Bedir, transferde Deniz'in görüşünün önemli olduğunu söyledi. Bedir, "Deniz ile konuşup kendisini antrenmanlarına vermesini istedik. Bir gelişme olduğunda teklifleri ileteceğimizi söyledik. Sonuçta karar veren Deniz olacak. Nerede mutlu olursa biz oraya daha fazla taviz vereceğiz" diye konuştu. Kayserispor Başkanı, Deniz'in takas formülünü de sıcak bakmadıklarını kaydetti.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Bedir: Deniz’in kararı önemli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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