Aslan şov yaptı
Leipzig’e 3-2, Augsburg’a 4-1 kaybeden Aslan, hazırlık sürecinde kötü sinyaller veriyordu. Şampiyon Galatasaray, kapanışı Bordeaux’yu 3 golle devirerek yaptı.
Galatasaray, Avusturya kampını Bordeaux zaferiyle tamamladı. Cimbom'da, Ömer Bayram'ın soldan ortasında, Babel klasını konuşturdu ve ters topuğuyla yaptığı jeneriklik vuruşla 6'da gol perdesini açtı. Yeni transfer Adem Büyük, ilk yarıda net fırsatları kullanamadı ama 45'te Atalay Babacan'a yaptığı asistle Aslan'a fayda sağlayacağının sinyalini verdi. Galatasaray, 2. devrede de Fransız rakibi karşısında üstündü. Cimbom, özellikle Ömer Bayram'ın kanadından etkili ataklar geliştirdi. 66'da Ömer'in ortasında, Babel topu dışarı çıkardı. Adem de yaklaşık 30 metreden gönderdiği füzeyle skoru 3-0 yaptı. Bordeax'nun golü 72'de Kalu'dan geldi. Galatasaray'da yeni transferlerden Jimmy paslarıyla kalitesini gösterdi, duran toplarda da etkili oldu. Orta saha sol içte oynayan Ömer Bayram ise mücadelesi ve yaptığı isabetli ortalarla, Fatih Terim'e "Ben bu takımda oynarım" mesajını verdi.
GENÇLER GÖZ DOLDURDU
Bordeaux karşısında genç oyuncular da forma şansı buldu. İlk 11'de başlayan ve ikinci golü atan Atalay Babacan, 67'de yerini Mustafa Kapı'ya bıraktı. 17 yaşındaki Kapı, tekniğiyle dikkat çekerken 83'te oyuna giren Ali Yavuz Kol ise fizik gücüyle beğeni topladı.
SÜPER KUPA HAZIRLIKLARI İSTANBUL'DA
Avusturya kampını tamamlayan şampiyon G.Saray, 7 Ağustos'ta Akhisarspor'la oynayacağı TFF Süper Kupa maçına kadar İstanbul'da hazırlıklarına devam edecek. Sarı- kırmızılılar, 3 Ağustos'ta Yunanistan devi Panathinakos ile Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de Süper Kupa karşılaşmasının provasını yapacak.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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