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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Afrikalılar sahaya indi

Afrikalılar sahaya indi

nedeniyle kampına katılamayan Luyindama, ve yeni Seri dün bireysel çalışmalara başladı. Üç oyuncu Florya'da sahaya indi.

nedeniyle kampına katılamayan Luyindama, ve yeni Seri dün bireysel çalışmalara başladı. Üç oyuncu Florya'da sahaya indi. Luyindama, hesabından "Patron geri döndü" paylaşımıyla çalışmalara başladığını duyurdu.

  1. 29.7.2019
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