Luis Pedro Cavanda kaza yaptı
Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Luis Pedro Cavanda, Belçika'da lüks aracıyla trafik kazası geçirdi. Oyuncunun aracı kullanılamaz hale gelirken, hastaneye kaldırılan tecrübeli ismin durumunun iyi olduğu bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Süper Lig'de hem Trabzonspor hem de Galatasaray forması giyen Belçikalı futbolcu Luis Pedro Cavanda, lüks aracıyla kaza geçirdi.
Belçika'nın Nandrin kentinde bulunan Condroz yolu üzerinde bir kamyonet ile çarpışan Cavanda'nın aracı kullanılamaz hale gelirken, tecrübeli futbolcu da derhal hastaneye kaldırıldı. Belçikalı oyuncunun durumunun iyi olduğu bildirilirken, hafta sonunu da dinlenerek geçireceği aktarıldı.
- 28.07.2019
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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