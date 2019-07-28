Luis Pedro Cavanda kaza yaptı

Bir dönem Süper Lig'de hem Trabzonspor hem de Galatasaray forması giyen Belçikalı futbolcu Luis Pedro Cavanda, lüks aracıyla kaza geçirdi.

Belçika'nın Nandrin kentinde bulunan Condroz yolu üzerinde bir kamyonet ile çarpışan Cavanda'nın aracı kullanılamaz hale gelirken, tecrübeli futbolcu da derhal hastaneye kaldırıldı. Belçikalı oyuncunun durumunun iyi olduğu bildirilirken, hafta sonunu da dinlenerek geçireceği aktarıldı.







