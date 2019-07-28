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28 Temmuz 2019, Pazar
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kaza yaptı

Luis Pedro Cavanda kaza yaptı

'de ve formaları giyen , 'da lüks aracıyla trafik kazası geçirdi. Oyuncunun aracı kullanılamaz hale gelirken, hastaneye kaldırılan tecrübeli ismin durumunun iyi olduğu bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem 'de hem hem de forması giyen Belçikalı futbolcu , lüks aracıyla kaza geçirdi.

'nın Nandrin kentinde bulunan Condroz yolu üzerinde bir kamyonet ile çarpışan Cavanda'nın aracı kullanılamaz hale gelirken, tecrübeli futbolcu da derhal hastaneye kaldırıldı. Belçikalı oyuncunun durumunun iyi olduğu bildirilirken, hafta sonunu da dinlenerek geçireceği aktarıldı.



  1. 28.07.2019
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