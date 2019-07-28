Fatih Terim: Rütbemiz farklı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Divan Kurulu Toplantısı'nda Galatasaray ve Fatih Terim'i hedef alırken tecrübeli hoca, sosyal medyadan kendisine yanıt verdi. Terim, "Arkadaşlar, biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür! Aramızda hala anlamayanlar varmış... O zaman bir kez daha..." diye yazdı ve daha önce paylaştığı ve büyük ses getiren videosunu da ekledi. SARI-kırmızılı çalıştırıcı, videoda, "Biz adı geçenlerin pek çoğu ile rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük rütbemiz de farklı... Şu an içinde bulundukları zaten çok acı... O yüzden ben daha fazla konuşarak acılarını daha fazla da artırmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KOÇ NE DEDi?

"Rakiplerimizden birinin başkanının bize dil uzatması kinayeli, yakışıksız konuşmasını üzülerek izledik. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz bitmedi. İlerleyen dönemlerde söyleyeceğiz. İnsanların kayrıldığı zaman değerli kaynakların nasıl heba edildiğini göreceksiniz."